В Чигирине горел женский монастырь: погибла служительница

В Черкасской области в Чигиринском Свято-Троицком женском монастыре произошел пожар, во время которого погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"4 марта в 6:21 на пульт связи к Чигиринской пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в Чигиринском Свято-Троицком монастыре. Уже через 3 минуты на месте пожара работал дежурный караул подразделения", - говорится в сообщении.

В задымленном помещении спасатели нашли на месте пожара и вынесли в безопасное место женщину без признаков жизни. Врачам бригады скорой помощи спасти ее не удалось. Погибшей оказалась 53-летняя служительница церкви.

Пожар удалось ликвидировать менее, чем за полчаса, силами пяти спасателей. Причину пожара устанавливают.

Чигиринский Свято-Троицкий монастырь основан в середине XVII века. Сейчас принадлежит УПЦ МП.