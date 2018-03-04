Полиция задержала напавших на общество венгров в Ужгороде

Установлен и объявлен в розыск возможный руководитель нападений

Полиция раскрыла нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде, задержаны 5 человек, причастных к нападениям.

Об этом 4 марта сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

"Только что оперативники задержали трех человек, причастных к нападению на общество венгерской культуры 27 февраля. Один из них задержан в Черкассах, еще двое - в Кропивницком", - сообщил он.

По данным Князева, установлен и объявлен в розыск возможный руководитель нападений.

Напомним, в Ужгороде в ночь 27 февраля произошел пожар в здании областного офиса организации закарпатских венгров КМКС. Впоследствии стало известно, что здание не подожгли, а взорвали – неизвестный установил самодельное взрывное устройство на подоконник офиса.

В союзе венгров, чье здание этой ночью взорвали в Ужгороде, убеждены, что за нападением стоят не граждане Украины.

МИД Венгрии из-за инцидента вызвал украинского посла в Будапеште. Украинские чиновники осудили поджог союза венгров и намекнули на заказчиков.

Это уже вторая попытка поджога офиса КМКС в Ужгороде. 4 февраля злоумышленники тоже бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания.