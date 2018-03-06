Коцюбинское проголосовало за присоединение к Киеву

Участие в общественных слушаниях приняли почти 1 340 жителей поселка

В субботу, 3 марта, в поселке Коцюбинское Киевской области состоялись общественные слушания, на которых большинство присутствующих проголосовали за присоединение поселка к столице.

Об этом в Facebook сообщила председатель поселкового совета Ольга Матюшина.

"Рабочая группа подсчитала результаты голосования во время общественных слушаний, хотя день у нас выдался, ой какой нелегкий. За Киев проголосовало почти 61%. Против - 37,5%. Воздержались почти 1,2%. Не засчитано 0,3% голосов", - написала Матюшина.

По ее словам, участие в общественных слушаниях приняли почти 1 340 жителей Коцюбинского.

"Результаты будут мной направлены в Киевсовет и в парламент", - добавила председатель поселка.

Напомним, в правительстве назвали регионы, которые лидируют по темпам децентрализации.