Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Российские спецслужбы трижды пытались похитить украинских пограничников
Российские спецслужбы трижды пытались похитить украинских пограничников
Фото: InfoResist

Российские спецслужбы трижды пытались похитить украинских пограничников

Четвертая попытка, к сожалению, оказалась удачной

07.03.18 106
000

Спецслужбы РФ трижды пытались похитить украинских пограничников после того, как в июне 2017 года на территории Украины были задержаны двое сотрудников ФСБ. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Олег Слободян, передает Громадське Радіо.

"Мы неоднократно получали информацию из разных источников, что российские спецслужбы получили указание захватить в плен двух пограничников. По меньшей мере три попытки мы предупредили на участке Луганского, Харьковского и Сумского отрядов", - рассказал он.

По его словам, четвертая попытка российских спецслужб оказалась удачной.

3 октября были похищены в Сумской области украинские пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцон. В Москве их взяли под стражу на два месяца и обвинили в незаконном пересечении границы.

"Их похитили с территории Украины 3 октября на участке Сумского пограничного отряда. В том, что их похитили у нас нет никаких сомнений", - отметил Слободян.

Напомним, 2 марта, на нейтральной полосе около пункта пропуска Гоптовка в Харьковской области Росси передала Украине пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня в обмен на сотрудников ФСБ России Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Для Путина на Донбассе с обеих сторон "все наши"Сирийские повстанцы взяли на себя ответственность за крушение российского Ан-26Шведскому биатлонисту угрожали убийством за заявление о бойкоте этапа Кубка мира в РФ
Топ-10
  1. Питательная среда. Топ-20 украинских инноваторов 2399
  2. Крайним будете. Что принесет бизнесу новый сезон проверок 1741
  3. Мина замедленного действия. Что делать с государственным долгом Украины 1883
  4. Мультик Путина. Как превратить страну в изгоя 6678
  5. Когда искусство показало зубы. Иван Семесюк о рождении на Майдане "Мистецького Барбакана" 1913
  6. Найденное поколение. Удастся ли удержать в Украине талантливых детей 816
  7. Личный пример командира. Чему украинская армия могла бы поучиться у ЦАХАЛа 4005
  8. Вспомнить всех. Мария Степанова о памяти, праве на бессмертие и картошке с луком 3104
  9. Вымогатель денег. История самого знаменитого киевского взяточника 1232
  10. Мечты и пирамиды. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 995
  1. США грубо и нагло обманули Россию во время Евромайдана, - Путин 11594 / 19480
  2. Голубые каски Донбасса. Решение по миротворцам ООН принято 10265 / 29112
  3. Во время строительства римского метро нашли виллу II века 3392 / 3943
  4. Военные начнут получать повышенные пенсии с середины марта, – Кабмин 3351 / 3832
  5. У берегов Австралии нашли американский авианосец, потопленный японцами в 1942 году 3243 / 3788
  6. Украина не получила от России 20 млрд долларов за транзит газа с 2009 года 2825 / 3264
  7. Россия вновь пустила поезда через Украину 2519 / 16019
  8. Травля разведчика. Кому выгодна расправа над Скрипалем 2501 / 2777
  9. Скрепы и трубы. Падение давления в ГТС почему-то оказалось для Украины неожиданностью 2254 / 2389
  10. Москва восприняла проигрыш Газпрома как пощечину от Киева, - Зеркаль 2089 / 2380
  1. Голубые каски Донбасса. Решение по миротворцам ООН принято 46 / 29112
  2. США грубо и нагло обманули Россию во время Евромайдана, - Путин 33 / 19480
  3. Разгон "Михомайдана": почему Киев не встал на дыбы 22 / 3665
  4. Травля разведчика. Кому выгодна расправа над Скрипалем 18 / 2777
  5. Во время строительства римского метро нашли виллу II века 15 / 3943
  6. Военные начнут получать повышенные пенсии с середины марта, – Кабмин 12 / 3832
  7. Сотворение славян. Как археолог Евгений Синица ищет корни и разрушает мифы 9 / 27299
  8. Скрепы и трубы. Падение давления в ГТС почему-то оказалось для Украины неожиданностью 8 / 2389
  9. Вымогатель денег. История самого знаменитого киевского взяточника 6 / 1232
  10. Местные суды в Украине с 15 марта будут заблокированы 6 / 1926
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.