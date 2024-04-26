Завязался стрелковый бой: в Сумской области ВСУ застали российскую ДРГ со взрывчаткой

По вражеской ДРГ отработали коллективно — на помощь украинским пограничникам пришли артиллеристы ВСУ, а также были задействованы противодиверсионные отряды.

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На границе Сумщины российская ДРГ пыталась заминировать участок, который используют украинские защитники. Об этом в комментарии "Эспрессо" рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, российские оккупанты не прекращают попыток проводить диверсионную работу. Наиболее активным направлением для российских диверсантов является Сумщина.

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"Наибольшее количество попыток вражеских ДРГ фиксируется именно там. Крайняя группа, которую обнаружили пограничники и по которой был открыт огонь, тоже была разоблачена на Сумщине", — сказал Демченко.

Он добавил, что на днях украинские защитники зафиксировали вражескую разведывательно-диверсионную группу, которая пыталась попасть на территорию области.

"Эта российская группа пыталась заложить взрывные устройства по движению нашей группы. Наши ребята открыли огонь по ДРГ, завязался стрелковый бой. Присоединились артиллерийские подразделения, чтобы нанести поражение этой группе. Также на место выдвигались и противодиверсионные резервы, чтобы зачистить местность. В дальнейшем эта российская группа отошла за пределы государственной границы. Такие группы могут проявляться 1-2 раза в неделю", — добавил Демченко.

Напомним, что в Сумскую область с территории России пыталась прорваться вражеская ДРГ. Бойцы Сил обороны и пограничники вступили в бой с оккупантами.

6 февраля лидер Александр Лукашенко заявил, что белорусские пограничники задержали украинскую ДРГ, которая "с дронами переползала через границу", чтобы устраивать диверсии на территории Беларуси и России.