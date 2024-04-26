Зав'язався стрілецький бій: на Сумщині ЗСУ заскочили російську ДРГ з вибухівкою

По ворожій ДРГ відпрацювали колективно — на допомогу українським прикордонникам прийшли артилеристи ЗСУ, а також були задіяні протидиверсійні загони.

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На кордоні Сумщини російська ДРГ намагалася замінувати ділянку, яку використовують українські захисники. Про це в коментарі "Еспресо" розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, російські окупанти не припиняють спроб проводити диверсійну роботу. Найбільш активним напрямком для російських диверстантів є Сумщина.

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"Найбільша кількість спроб ворожих ДРГ фіксується саме там. Крайню групу, яку виявили прикордонники й по якій було відкрито вогонь, теж було викрито на Сумщині", —сказав Демченко.

Він додав, що днями українські захисники зафіксували ворожу розвідувально-диверсійну групу, яка намагалася потрапити на територію області.

"Ця російська група намагалася закласти вибухові пристрої по руху нашої групи. Наші хлопці відкрили вогонь по ДРГ, зав'язався стрілецький бій. Приєдналися артилерійські підрозділи, щоб завдати ураження цій групі. Також на місце висувалися й протидиверсійні резерви, щоб зачистити місцевість. Надалі ця російська група відійшла за межі державного кордону. Такі групи можуть виявлятися 1-2 рази на тиждень", — додав Демченко.

Нагадаємо, що в Сумську область з території Росії намагалася прорватися ворожа ДРГ. Бійці Сил оборони і прикордонники вступили в бій з окупантами.

6 лютого лідер Олександр Лукашенко заявив, що білоруські прикордонники затримали українську ДРГ, яка "з дронами переповзала через кордон", щоб влаштовувати диверсії на території Білорусі і Росії.