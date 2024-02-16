"С дронами переползали на нашу границу": Лукашенко заявил о задержании украинской ДРГ (видео)

Лукашенко рассказал об успехах контртеррористической операции в Беларуси и возмутился, что она закончилась, а диверсанты и дальше пытаются пробираться через границу.

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Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что 16 февраля на территории Беларуси была задержана украинская диверсионно-разведывательная группа. Об этом он сказал на общем собрании Белорусского республиканского союза потребительских обществ, пишет Nexta.

"Еще один факт незапугивания для вас из сегодняшнего. Задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов и болотами некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий прежде всего на территории РФ и Беларуси", — сказал Лукашенко.

По его мнению диверсанты дождались окончания контртеррористической операции и решили действовать.

"Только что закончилась контртеррористическая операция, которую вы даже не заметили, и это хорошо. Это — не ваше дело. Задержаны были все диверсанты, а среди них белорусы. И это практически 2-3 раза в неделю. Мы можем успокоиться? Не можем", — сказал Лукашенко.

Напомним, что в приграничных с Россией Черниговской и Сумской областях участились мероприятия вражеских ДРГ. Они "охотятся", как на военных Сил обороны, так и на гражданское население.

6 февраля сообщалось, что на Черниговщине будет действовать специальный пограничный режим, который предусматривает ряд ограничений для граждан в 5-ти километровой зоне.