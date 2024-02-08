Россияне вырыли тоннель для переброски ДРГ в Никополь: в РВА опровергли заявления СМИ

По словам главы администрации Евгения Евтушенко, трагическая гибель заместителя Никопольского городского головы спровоцировала волну "сомнительных" сообщений.

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В районе Каховского водохранилища в Херсонской области не фиксируется инженерных работ, техники и работников в количестве достаточном для построения тоннеля в Днепропетровскую область. Об этом написал глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в своем Telegram-канале 8 февраля.

Таким образом чиновник прокомментировал сообщения СМИ о том, что россияне якобы могли соорудить подкоп и систему инженерных сооружений в районе высохшего Каховского водохранилища в сторону Никополя с целью переброски в город диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

"Никаких инженерных работ, техники, работников в количестве, достаточном для построения такого тоннеля, не фиксируется", — заявил он.

Евтушенко отметил, что на самом деле водохранилище не является высохшим, а тоннель длиной 4.6 километра (минимальное расстояние между берегами бывшего водохранилища) невозможно построить втайне от Сил обороны Украины.

Глава РВА также опроверг информацию о том, что заместитель мэра Никополя погиб в результате действий вражеской ДРГ. По его словам, нет никаких доказательств в подтверждение этой версии.

"К сожалению, трагическая гибель заместителя Никопольского городского головы, Виталия Юрьевича Журавлева всколыхнула волну сомнительных "новостей", — констатировал чиновник.

Евтушенко опроверг сообщения СМИ

Сообщения о тоннеле под Каховским водохранилищем: что известно

Напомним, 8 февраля команда "evocation.info" сообщила, что россияне могли сделать подкоп и систему инженерных сооружений в районе Каховского водохранилища в сторону Днепропетровской области, которые, вероятно, используют для скрытой переброски ДРГ противника.

"Последние подтвержденные случаи применения оккупантами тактики "подкопов" в Авдеевке и Белогоровке, а также сегодняшний трагический случай в Никополе заставляют нас сделать исключение, чтобы избежать неприятных последствий в будущем", — говорится в сообщении.

СМИ заявили о возможном подкопе под Каховском водохранилищем

СМИ заявили о возможном подкопе под Каховским водохранилищем

Позже авторы публикации добавили, что официальные источники опровергают информацию о возможном подкопе.

"Как мы и предупреждали, точных подтверждений нет, но есть обоснованная гипотеза. Рады, что она не подтвердилась. Но нужно быть на чеку", — сказано в посте.

Заявлению о возможном подкопе предшествовала гибель заместителя городского головы города Никополь. В Офисе генпрокурора Украины сообщили, что автомобиль чиновника расстреляли неизвестные.