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НАТО предоставило Украине статус "страны-аспиранта"

НАТО предоставило Украине статус "страны-аспиранта"
Фото с сайта 112.international

В Альянсе официально признали стремление нашей страны к вступлению в организацию

10.03.18 325
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НАТО признало стремление Украины к обретению полноценного членства в Альянсе. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте альянса в разделе, посвященном расширению блока, передает Европейская правда.

"На данный момент четыре страны-партнера задекларировали свое стремление (aspirations) к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония, а также Украина", - говорится в сообщении.

Также на этой странице содержится объяснение о статусе "страны-аспиранта" (Aspirant country), под который отныне подпадает Украина.

"Страны, которые задекларировали интерес в присоединении к Альянсу, сначала получают приглашение присоединиться к интенсифицированному диалогу с НАТО по их стремлению к членству и связанным с этим реформам", - говорится в пояснении.

Ранее в Альянсе отказывались официально признать стремление Украины к приобретению членства в НАТО. До вчерашнего дня на сайте НАТО утверждалось, что Украина "не имеет формальных устремлений к членству". Однако поздно вечером в пятницу официальный сайт альянса обновил страницу "расширение", добавив Украину в список "стран-аспирантов".

Также был обновлен раздел сайта, посвященный Украине. В него добавили блок о решении Верховной рады от 8 июня относительно членства в НАТО как стратегической цели Украины. До сих пор этот блок отсутствовал на сайте Альянса.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе пояснила, что в пятницу состоялись ее переговоры по этому поводу с заместителем Генсека НАТО Роуз Геттемюллер. По итогам этих переговоров в Альянсе согласились признать решение Украины.

"От признания амбиций к членству - долгий путь [состоящий из] прежде всего внутренней работы, но мы можем его успешно пройти, если будем целенаправленно менять страну в соответствии с демократическими, социальными, экономическими, политическими и, конечно, военными принципами и подходами НАТО", - отметила вице-премьер.

Напомним, осенью НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны учения.

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