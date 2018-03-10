В пятницу, 9 марта, в Черновцах избили главу организации "Стоп коррупции" Николая Петиченко. Об этом сообщается на Facebook-странице организации.

На активиста напали двое злоумышленников с молотком. У Петиченко диагностировали травму головы и многочисленные ушибы.

В комментарии 112 Украина Петиченко рассказал, что нападение произошло около 20:10 возле его дома.

"Буквально в метрах в 30 от моего подъезда была припаркована машина, белые "Жигули". Из неё выпрыгнули двое с молотками и сразу же начали бить меня по голове", - заявил он.

Сначала Петиченко пытался защититься руками, а когда упал на землю пытался отбиться ногами.

"Я понял, что они пытаются меня просто убить", - рассказал Петиченко.

Сейчас он находится дома, от госпитализации отказался, заявив, что не доверяет врачам.

Напомним, вечером 7 марта четверо неизвестных с арматурой избили представителя организации "Стоп коррупции" Валерия Аирини возле подъезда его дома.