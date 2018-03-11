Украинские сайты тотально блокируются в оккупированном Крыму

В данный момент по данным мониторинга доступности интернет-сайтов на территории оккупированного Крыма, 30 украинских информационных ресурсов полностью или частично не открываются.

Об этом заявила медиакоординатор Крымской правозащитной группы Ирина Седова Громадському радио.

"Мы проверяли доступность этих сайтов в пяти городах Крыма - в Керчи, Симферополе, Севастополе, Белогорске и Ялте. Оказалось, что в разных городах блокируют эти сайты по-разному. Во всех городах заблокированы девять сайтов. Другие ресурсы блокируются каким-то непонятным образом, нет какой-то логики в этом блокировании. В Симферополе из этого перечня заблокировано 28, а в Керчи - 11", - сообщила правозащитница.

Блокирование этих сайтов полностью незаконно не только с точки зрения украинских и международных законов, а также с точки зрения российского законодательства.

"В России законодательство позволяет блокировать сайты, если так называемый Роскомнадзор издает решение блокировать сайт... На сайте самого Роскомнадзора есть перечень заблокированных по решению суда сайтов. Я из этого списка 30 сайтов нашла там только шесть", - отмечает Ирина Седова.

Напомним, Путин заявил, что возврат Крыма Украине невозможен.