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Главная » Страна » Фото, видео Память или деньги: под Киевом разразился скандал за историческое прошлое с элементами войны

Фото, видео Память или деньги: под Киевом разразился скандал за историческое прошлое с элементами войны

<span class="label red">Фото, видео</span> Память или деньги: под Киевом разразился скандал за историческое прошлое с элементами войны
ДОТ времен Второй мировой войны / Фото: Facebook-страница Павла Нетесова

Местные жители защищают от уничтожения ДОТ времен Второй мировой. Не обошлось без вмешательства силовиков

12.03.18 1841
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В селе Горенка под Киевом местные жители защищают от уничтожения ДОТ времен Второй мировой войны. Землю, на которой расположена историческая постройка, выкупил один из бизнесменов, а теперь сносит укрепления, пишет "Сегодня".

На глазах жителей села техника разрушала один из ДОТов, который защищал Киев в период Второй мировой.

"У нас на руках есть документ, что это памятник архитектуры, но никто на это не обращает внимания, полиция есть, но мы ничего не можем сделать", – цитирует издание слова жителя Горенки Гарика Карликтяна.

Два года назад на территорию этого дома заехала строительная техника. Прямо перед окнами людей за считанные дни вырос забор.

Теперь собственность людей, как и оборонительный ДОТ, принадлежат новому хозяину – Вадиму Сатовскому.

"Я собственник этого земельного участка. Это не историческая достопримечательность, у меня есть все разрешительные документы. Это не памятник, а руина", – утверждает владелец земли Вадим Сатовский.

Местные жители обращались в Министерство культуры, полицию, прокуратуру, но пока безрезультатно.

В своем ответе Киево-Святошинская районная администрация подтверждает, что ДОТ 485 считается объектом культурного наследия.

Общественный активист, глава правления международной ассоциации исследования фортификаций "Цитадель" Павел Нетесов с единомышленниками 20 лет находит и реставрирует памятники войны, некоторые превращает в современные музеи, которые посещают туристы.

Он отмечает, что ДОТ в Горенке местные власти продали с землей, потому что не успели внести его в список охранной зоны.

"Работа велась, но ставились на учет сооружения, которые целы. Кто же думал, что будут разрушенные разрушать? Фашисты убивали эти ДОТы и людей, которые были внутри, а потомки начинают их добивать", – говорит Нетесов.

Чтобы не дать разрушить ДОТ до конца, Павел планирует обратиться в Центр охраны памятников. Там сооружению присвоят специальный номер, который должен защитить его на государственном уровне. Но документация оформляется до полугода.

8 февраля в соцсети активисты сообщили, что в селе Горенка Киево-Святошинского района снова пытаются сравнять с землей ДОТ 485. Об этом сообщает информационный портал "Моя Киевщина" со ссылкой на сообщение Павла Нетесова в Facebook.

Активистам позвонили из Горенки и сообщили, что "вновь привлекли технику и долбят ДОТ 485 Киевского укрепленного района. Фашисты по нему прямой наводкой работали с переправы, полностью разрушить не смогли, теперь потомки эстафету приняли".

"Раздолбают, арматуру на металлолом сдадут, а на этом месте дом построят… и нет истории обороны Киева в 73 долгих дня", - убеждены активисты.

Отмечается, что Отдел культуры Киево-Святошинского района Киевской области и Областной центр охраны памятников культурного наследия уведомлены о данном случае.

"Если в объекте нет охранной зоны, это не значит, что земля, на которой он расположен, можно продавать и делать с этим объектом все что угодно. Председателя села неоднократно предупреждали, что это нарушение закона. Но беззаконие продолжается", - говорилось в сообщении Павла Нетесова месячной давности.

Сегодня, 12 марта, общественный активист Дмитрий Фортунатов сообщил в Facebook следующее: "Сейчас люди из Горенки, активисты и просто неравнодушные граждане пытаются остановить произвол властей, а именно уничтожение исторического ДОТа".

Судя по сообщениям Фортунатова в соцсети, в село Горенка Киево-Святошинского района приехали сотрудники МЧС, Нацгвардии и Нацполиции.

На видео, выложенном в Facebook, видно, что активисты подожгли шины – судя по всему, возле бетонного забора вокруг скандального участка земли. Тем временем, люди, похожие на сотрудников МЧС, пытаются срезать замки на воротах забора.

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