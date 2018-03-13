В Киеве обокрали квартиру французского дипломата

В украинской столице обокрали квартиру, где жил дипломат Франции.

Отмечается, что злоумышленник похитил имущество стоимостью 740 тыс. гривен, написал на своей странице в Facebook спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"В ходе следствия установлено, что 22-летний гражданин Украины изготовил дубликат ключа от квартиры в доме по ул. Михайловской в г. Киеве, где проживал дипломат вместе с женой. Дождавшись подходящего момента, злоумышленник проник в квартиру и похитил имущество дипломата на общую сумму около 740 тыс. гривен", - сообщил он.

Киевская прокуратура объявила о подозрении грабителю, им является ранее судимый уроженец города Шахтерск Донецкой области.

Напомним, 74-летний француз Жак Кассандри, рассказавший в книге о том, как в 1976 году организовал крупнейшее ограбление банка, предстал перед судом 42 года спустя после преступления.