Верховная Рада приняла закон о реабилитации жертв политических репрессий

Закон более четко определяет категорию людей, которые подпадают под реабилитацию

Верховная Рада во вторник, 13 марта, проголосовала за законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" в целом (№6574).

"За" проголосовали 237 депутатов, сообщает "РБК-Украина".

В пояснительной записке отмечается, что законопроект разработан, чтобы восстановить права людей, которые были осуждены во внесудебном порядке и за деяния, которые не считаются преступлениями в цивилизованном обществе.

Этот законопроект вносит изменения в закон "О реабилитации жертв политических репрессий в Украине" для более четкого определения категорий людей, имеющие право на такую реабилитацию, уточнения и определения употребляемых терминов, формы репрессий, признаков осуществления репрессий.

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Также документ предлагает создать председателями областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций комиссии по реабилитации для принятия решений о признании лиц реабилитированными или пострадавшими от репрессий.

Напомним, ранее сообщалось, что среди населения России все меньше людей, которые считают сталинские репрессии преступлением.