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Фото В Черновицкой области в ДТП погибли четыре пенсионерки

<span class="label red">Фото</span> В Черновицкой области в ДТП погибли четыре пенсионерки

Легковой автомобиль врезался в грузовик

14.03.18 45
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В Черновицкой области в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли четыре пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

"Около 10 часов утра 14 марта на трассе в селе Новый Киселев Кицманского района произошло столкновение грузового автомобиля "МАН" и легкового Hyundai Elantra. По предварительной информации, 58-летняя женщина-водитель легковушки пытался совершить разворот с правого ряда. Не учтя дорожной обстановки, она допустила столкновение с грузовиком, который двигался в попутном направлении в левом ряду", - говорится в сообщении.

На момент аварии в легковом автомобиле находились пять женщин в возрасте от 58 до 70 лет. В результате столкновения трое из них, в том числе и водитель авто, от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще одна пострадавшая скончалась в скорой по дороге в больницу.

С сотрясением головного мозга и переломом костей носа медики госпитализировали 70-летнюю пассажирку легковушки.

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