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Савченко рассказала, с каким оружием пришла в Раду

Савченко рассказала, с каким оружием пришла в Раду
Надежда Савченко / Фото: Украинская правда

Депутат заявила, что готова дать показания на полиграфе

15.03.18 295
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Народный депутат Надежда Савченко пришла в Верховную Раду с наградным оружием.

Об этом депутат сообщила в парламенте, общаясь с журналистами, передает LB.ua.

"У меня есть наградное оружие. Мне его вручил Андрей Парубий после моего возвращения. И это оружие  я имею право носить как офицер. Я знаю, где и куда его носить... Могу сказать, что я сегодня впервые увидела страх в их (депутатов - ред.) глазах", - сказала Савченко.

Кроме того, народный депутат заявила, что не боится нести ответственность и даже готова дать показания на полиграфе.

Издание отмечает, что журналисты попросили Савченко показать содержимое сумки. В ответ она сослалась на закон о статусе народного депутата.

Напомним, ранее Надежду Савченко вызывали на допрос 13 марта по делу главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана. Однако в означенное время она не явилась из-за поездки за границу.

Позднее Луценко заявил о возможном снятии с нее депутатской неприкосновенности.

В пресс-службе Савченко заявили, что она собирается вернуться в Украину в четверг, 15 марта.

Ранее Луценко с трибуны парламента заявил, что Савченко якобы планировала в Верховной Раде совершить теракт - в ложе правительства, обстрелять из минометов сессионный зал, а также добивать из автоматов выживших.

Затем в Раду было внесено представление на задержание и арест Савченко.

Спустя некоторое время в СМИ появилась информация, что депутат пришла в парламент с оружием.

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