Убийство адвоката Грабовского: один из обвиняемых получил пожизненный тюремный срок

Текст приговора за убийство защитника российских ГРУшников читали 5 часов. Артем Яковенко получил пожизненное заключение, а Максим Чмилев – 15 лет тюрьмы.

Шевченковский районный суд Киева вынес приговор двум обвиняемым по делу об убийстве адвоката Юрия Грабовского, защищавшего пленных российских ГРУшников Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины.

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Приговор огласили 25 июля во время судебного заседания, текст читали 5 часов. Судебное дело слушалось почти 7 лет, отметили в ассоциации.

Одного из обвиняемых Артема Яковенко приговорили к пожизненному заключению, другой – Максим Чмилев получил 15 лет тюрьмы, пишет издание "Граты".

Убийство Юрия Грабовского – хронология

Юрия Грабовского похитили, в конце марта 2016 года его нашли мертвым в Киевской области. Правоохранители отмечали, что местонахождение Грабовского было не известно с 5 марта.

Через две недели в Одессе, по информации "Грат", задержали 19-летнего Чмилева и 26-летнего Яковенко. Бывший военный прокурор Анатолий Матиос тогда говорил, что после похищения Грабовского он видел четырех участников на видео.

Первоначально Чмилева и Яковенко обвинили в незаконном лишении свободы, разбое и убийстве заложника из корыстных побуждений, совершенных группой лиц с целью скрыть другое преступление.

Матиос говорил, что исчезновение Юрия Грабовского спланировали для создания картинки для росСМИ.

[ + – ] Грабовского похитили во время его участия в суде над российскими сотрудниками ГРУ

Убийство Юрия Грабовского – адвокат защищал двух ГРУшников

Грабовского похитили во время его участия в качестве защитника в суде над российскими сотрудниками ГРУ – Александром Александровым и Евгением Ерофеевым. Их задержали 16 мая 2015 года в зоне проведения АТО в районе Счастья Луганской области, боевики хотели захватить стратегический мост.

Произошло столкновение, в результате которого 1 украинский военный погиб, еще 3 были ранены.

Александрова и Ерофеева обвиняли в ведении агрессивной войны, контрабанде и принадлежности к террористической группе за участие военных действиях на Донбассе. ГРУшникам дали 14 лет заключения, но потом обменяли на украинскую летчицу Надежду Савченко.