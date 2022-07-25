Вбивство адвоката Грабовського: один із обвинувачених отримав довічний тюремний термін

Текст вироку за вбивство захисника російських ГРУшників читали 5 годин. Артем Яковенко отримав довічне ув'язнення, а Максим Чмільов — 15 років ув'язнення.

Шевченківський районний суд Києва ухвалив вирок двом обвинуваченим у справі про вбивство адвоката Юрія Грабовського, який захищав полонених російських ГРУшників Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва. Про це повідомила пресслужба Національної асоціації адвокатів України.

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Вирок було оприлюднено 25 липня під час судового засідання, текст читали 5 годин. Судова справа слухалася майже 7 років, зазначили в асоціації.

Одного з обвинувачених Артема Яковенка засудили до довічного ув'язнення, інший — Максим Чмільов отримав 15 років ув'язнення, пише видання "Ґрати".

Вбивство Юрія Грабовського — хронологія

Юрія Грабовського викрали, наприкінці березня 2016 року його знайшли мертвим у Київській області. Правоохоронці зазначали, що місцезнаходження Грабовського було невідоме з 5 березня.

За два тижні в Одесі, за інформацією "Ґрат", затримали 19-річного Чмільова та 26-річного Яковенка. Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос тоді казав, що після викрадення Грабовського, він бачив чотирьох учасників на відео.

Спочатку Чмільова та Яковенка звинуватили у незаконному позбавленні волі, розбої та вбивстві заручника з корисливих спонукань, скоєних групою осіб з метою приховати інший злочин.

Матіос говорив, що зникнення Юрія Грабовського спланували для створення картинки для росЗМІ.

[ + – ] Грабовського викрали під час його участі у суді над російськими співробітниками ГРУ

Вбивство Юрія Грабовського — адвокат захищав двох ГРУшників

Грабовського викрали під час його участі як захисника в суді над російськими співробітниками ГРУ — Олександром Александровим та Євгеном Єрофєєвим. Їх затримали 16 травня 2015 року у зоні проведення АТО у районі Щастя Луганської області, бойовики хотіли захопити стратегічний міст.

Сталося зіткнення, внаслідок якого 1 український військовий загинув, ще 3 було поранено.

Александрова та Єрофєєва звинувачували у веденні агресивної війни, контрабанді та приналежності до терористичної групи за участь у військових діях на Донбасі. ГРУшникам дали 14 років ув'язнення, але потім обміняли на українську льотчицю Надію Савченко.