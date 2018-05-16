Летом из Киева в Одессу поедет еще один Интерсити

Поезд будет курсировать ежедневно с 15 июня по 2 сентября

На время летних отпусков Укрзализныця назначала дополнительный скоростной поезд Интерсити+ сообщением Киев - Одесса - Киев. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезд будет курсировать ежедневно с 15 июня по 2 сентября.

"Поезд будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 06:10 и прибывать в Одессу в 13:24 с остановками на станциях: Казатин (07: 52-07: 53), Винница (08: 31-08: 33), Жмеринка (09: 07-09: 09), Вапнярка (10: 01-10: 02) и Подольск (11: 17-11: 18)", - говорится в сообщении.

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Обратно из Одессы поезд будет отправляться в 14:52 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 21:54 с остановками на станциях: Подольск (16: 55-16: 56), Вапнярка (18: 12-18: 13), Жмеринка (19 : 03-19: 05), Винница (19: 35-19: 37), Казатин (20: 14-20: 15).

Напомним, сейчас на в одесском направлении уже курсирует скоростной поезд категории Интерсити + № 763/764 сообщением Киев - Одесса - Киев.