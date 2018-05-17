Из-за подготовки к финалу Лиги чемпионов центр Киева парализован пробками

Центр Киева из-за перекрытия движения по Крещатику и изменения маршрутов общественного транспорта заблокирован пробками.
Движение сильно затруднено по улице Владимирской, Набережно-Крещатицкой, в районе Почтовой площади. Транспорт курсирует вне графика, сообщает Киевпастранс на своей странице в Facebook.
Как свидетельствуют данные сервиса Google, стоят улицы Нижний и Верхний Вал, Институтская и Набережное шоссе.
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Ранее Фокус сообщал, что в Киеве на Крещатике начали монтировать большую фан-зону к финалу Лиги чемпионов, который состоится в Киеве 26 мая. Сама площадка будет работать с 24-го по 27 мая.
Для этого часть улицы Крещатик была закрыта для проезда транспорта.