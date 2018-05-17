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Реинтеграция Донбасса

В МВД перешли к практической части плана деоккупации Донбасса

В МВД перешли к практической части плана деоккупации Донбасса
Фото: npu.gov.ua

Нацполиция уже начала подготовку к выполнению плана МВД по возвращению временно оккупированных территорий Донбасса

17.05.18 225
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Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков начал широкую кампанию по подготовке мероприятий по деоккупации территории Донбасса, временно неподконтрольной Украине.

Об этом заявил госсекретарь Министерства внутренних дел Алексей Тахтай на встрече с первым заместителем начальника Национальной полиции Вячеславом Аброськиным и чрезвычайным и полномочным послом Республики Хорватия в Украине Томиславом Видошевичем, сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

Тахтай отметил, что Аваков уже начал подготовку мероприятий к деоккупации временно оккупированных территорий Донбасса. И добавил, что Украине может помочь опыт различных стран мира в реализации этого плана, в частности Хорватии.

"Одно из глобальных политических решений, которое сегодня рассматривается, - "победа маленькими шагами". По этому варианту возвращать нашу территорию мы будем поэтапно", - отметил государственный секретарь МВД.

По его словам, сейчас ведомство переходит к практической плоскости реализации плана. При этом на нынешнем этапе важно получать информацию и иметь поддержку мировых  партнеров. Тахтай добавил, что в реализации практической части плана будут участвовать все службы, подчиненные МВД. Однако основной блок работы будет возложена именно на Нацполицию.

Посол Хорватии в Украине отметил, что в этом процессе важную роль должно играть сотрудничество с населением.

"Очень важным фактором является установление доверия людей. По нашему опыту самое большое доверие должно быть к полиции. Именно в полиции люди видели гарантию стабильности и безопасности. Что касается нас - мы полностью открыты к сотрудничеству в процессе мирной реинтеграции Донбасса", - сказал Видошевич.

В свою очередь, Аброськин сообщил, что Нацполиция уже начала подготовку к выполнению плана МВД по возвращению временно оккупированных территорий Донбасса.

"Мы готовы работать над реализацией этого плана и рассчитываем на поддержку наших международных партнеров. Работать будет каждое подразделение. На временно оккупированной территории живут наши граждане. Они ждут нашего возвращения и нуждаются в защите", - подчеркнул первый заместитель председателя Нацполиции.

Отметим, Аваков заявил, что подразделения МВД Украины готовятся к деоккупации Донбасса - рассматривает несколько вариантов развития сценария.

 

Ранее Фокус писал о том, что постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что введение миротворцев ООН на Донбасс в текущем году маловероятно, так как в Совебезе ООН еще не готовы серьезно обсуждать этот вопрос. 

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