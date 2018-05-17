В МВД перешли к практической части плана деоккупации Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков начал широкую кампанию по подготовке мероприятий по деоккупации территории Донбасса, временно неподконтрольной Украине.



Об этом заявил госсекретарь Министерства внутренних дел Алексей Тахтай на встрече с первым заместителем начальника Национальной полиции Вячеславом Аброськиным и чрезвычайным и полномочным послом Республики Хорватия в Украине Томиславом Видошевичем, сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

Тахтай отметил, что Аваков уже начал подготовку мероприятий к деоккупации временно оккупированных территорий Донбасса. И добавил, что Украине может помочь опыт различных стран мира в реализации этого плана, в частности Хорватии.



"Одно из глобальных политических решений, которое сегодня рассматривается, - "победа маленькими шагами". По этому варианту возвращать нашу территорию мы будем поэтапно", - отметил государственный секретарь МВД.

По его словам, сейчас ведомство переходит к практической плоскости реализации плана. При этом на нынешнем этапе важно получать информацию и иметь поддержку мировых партнеров. Тахтай добавил, что в реализации практической части плана будут участвовать все службы, подчиненные МВД. Однако основной блок работы будет возложена именно на Нацполицию.



Посол Хорватии в Украине отметил, что в этом процессе важную роль должно играть сотрудничество с населением.



"Очень важным фактором является установление доверия людей. По нашему опыту самое большое доверие должно быть к полиции. Именно в полиции люди видели гарантию стабильности и безопасности. Что касается нас - мы полностью открыты к сотрудничеству в процессе мирной реинтеграции Донбасса", - сказал Видошевич.

В свою очередь, Аброськин сообщил, что Нацполиция уже начала подготовку к выполнению плана МВД по возвращению временно оккупированных территорий Донбасса.



"Мы готовы работать над реализацией этого плана и рассчитываем на поддержку наших международных партнеров. Работать будет каждое подразделение. На временно оккупированной территории живут наши граждане. Они ждут нашего возвращения и нуждаются в защите", - подчеркнул первый заместитель председателя Нацполиции.

Отметим, Аваков заявил, что подразделения МВД Украины готовятся к деоккупации Донбасса - рассматривает несколько вариантов развития сценария.

Ранее Фокус писал о том, что постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что введение миротворцев ООН на Донбасс в текущем году маловероятно, так как в Совебезе ООН еще не готовы серьезно обсуждать этот вопрос.