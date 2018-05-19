На Донбассе уничтожены двое боевиков, - ООС

Противник 43 раза нарушал режим прекращения огня, из них 10 раз применял 152-мм и 122-мм артиллерию

На протяжении прошлых суток, 18 мая, на всей линии соприкосновения продолжали испытывать оборону украинских войск на прочность.



Об этом сообщается в сводке пресс-центра объединенных сил по состоянию на 7:00 19 мая.



Противник 43 раза нарушал режим прекращения огня, из них 10 раз применял 152-мм и 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. Украинские войска вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

Потерь среди украинских военнослужащих нет. По данным разведки, уничтожено 2 и ранено 3 боевика российско-оккупационных войск войск.



Активные боевые действия продолжались на Луганском направлении в районах населенных пунктов Новозвановка, Попасная и Троицкое.



На Горловском направлении отмечается активность противника в районах населенных пунктов Зайцевое, Железное. На Донецком – Авдеевская промзона, Пески.



На Мариупольском направлении постоянно продолжаются боевые действия в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское и Широкино.

Ранее Фокус писал, что съемочная группа телеканала "Россия 24" якобы попала под обстрел на Донбассе. Утверждается, что двое российских журналистов якобы получили контузию.