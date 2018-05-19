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В Одессе канадские врачи будут бесплатно оперировать украинских военных

В Одессе канадские врачи будут бесплатно оперировать украинских военных
Фото: Трасса Е-95

В течение следующей недели пациенты еще могут записаться в госпиталь на консультацию

19.05.18 64
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В военном госпитале Одессы начала работу шестая медицинская миссия канадских врачей.

Об этом во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре сообщил руководитель программы черепных травм Научного центра здоровья в Саннибрук, профессор пластической хирургии Университета Торонто Олег Антонишин.

В рамках миссии 25 канадских медиков будут бесплатно проводить операции украинским военнослужащим, получившим увечья в боях на Донбассе.

Отмечается, что во время предыдущих миссий выполнялась реконструкция черепа и лица, челюсти и верхних конечностей.

"Намерены выполнять подобные операции во время шестой миссии", - сказал Антонишин.

В течение следующей недели пациенты еще могут записаться в госпиталь на консультацию.

"Хотел бы напомнить всем, кто знает о таких раненых, которые имеют видимые деформации на лице, рубцы - они в течение следующей недели еще могут обратиться в одесский военный госпиталь, и я думаю, мы успеем взять их на операции", - сказал начальник клиники челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Главного военного клинического госпиталя Минобороны Украины Игорь Федирко.

Во время миссии канадские и украинские врачи будут принимать пациентов со всей территории страны.

"Им нужно лишь обратиться по нашей горячей линии 097 95 25 032 и наш координатор возьмет всю информацию. Если пациент не имеет возможности заплатить за дорогу до Одессы, мы поможем с этими средствами", - сказала директор гуманитарных инициатив, Канадско-украинская фундация (Канада) Кристина Валер.

Кстати, за прошлые пять миссий канадские врачи провели 177 операций, проконсультировали свыше 400 украинских военных. Общий объем помощи составил 1,7 млн канадских долларов.

Напомним, по состоянию на февраль в Киеве почти 20 тыс. бойцов АТО ожидали психологической реабилитации

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