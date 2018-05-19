Порошенко назвал свои главные достижения

Президент Петр Порошенко своими ключевыми достижениями на посту главы государства назвал усиление украинской армии, подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и безвизовый режим с более чем 100 странами.



Об этом он сообщил во время официального представления нового председателя Хмельницкой ОГА Вадима Лозового в субботу, 19 мая, передает УНИАН.

"Только что вернулся с фронта, и хочу сказать, что украинские воины не только одеты, накормлены и обуты, имеют соответствующее медицинское и финансовое обеспечение - это оплот украинской независимости и суверенитета", - подчеркнул Порошенко.



Также он отметил, что сейчас Украина тратит 6% ВВП на свою оборону, в то время как другие страны - только по 1% ВВП.



"Я только могу представить, если бы эти 100 млрд грн сейчас направить не на финансирование армии, а на развитие Украины. Какие тогда были бы темпы роста и улучшения жизни людей", - сказал глава государства.

Ранее Порошенко заявил, что готов отдать жизнь за будущее украинской нации.



