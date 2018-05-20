Укрзализныця назвала сроки завершения строительства железной дороги Киев-"Борисполь"

Укрзализныця намерена завершить строительство железнодорожного сообщения столицы с аэропортом "Борисполь" к 1 декабря 2018 года.
По информации пресс-службы Кабинета министров Украины, об этом доложил премьер-министру Владимиру Гройсману и. о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов, передает УНИАН.
"Тяжелый срок, но к 1 декабря объект будет сдан. Строительство начали. Сейчас финально согласовываем вид станции", - сказал Кравцов.
"Важно к 1 декабря завершить проект и предоставить пассажирам альтернативный транспорт - чтобы качественно добираться в аэропорт или из аэропорта, по городу и в другие города Украины", - прокомментировал в ответ Гройсман.
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Напомним, Укрзализныця по согласованию с ВСУ намерена с началом летних перевозок запустить два модернизированных пригородных электропоезда для жителей Донецкой области. Планируется, что электрички будут курсировать между Мариуполем, Кальчиком, Каранью, Волновахой и Велико-Анадолью. Графики движения предварительно будут согласованы с ВСУ.