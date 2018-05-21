Вечером 20 мая разведывательно-диверсионная группа 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс" из состава Объединенных сил уничтожила одного боевика и взяла в плен еще террористов, сообщил пресс-центр штаба в Facebook.
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В ходе рейда военные обнаружили наблюдательный пост противника.
Фото: facebook.com/pressjfo.news
"Во время короткого боя один боевик был уничтожен, трое захвачены в плен. Потерь среди наших воинов нет. Сейчас трое пленных и их личное оружие переданы сотрудникам Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил", – рассказали в штабе.
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Командира группы и личный состав, участвовавший в рейде, представили к государственным наградам.
Ранее Фокус писал, что за прошедшие сутки, 21 мая, интенсивные боевые действия продолжались на светлодарском, горловском, донецком и мариупольском направлениях.