Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Если КНДР откажется от саммита, то будет война, - сенатор США

Если КНДР откажется от саммита, то будет война, - сенатор США

Если КНДР откажется от саммита, то будет война, - сенатор США
Фото сайта getat.ru

Американский чиновник не исключает, что страны могут вновь вернуться на путь конфликт

21.05.18 129
300

Если КНДР откажется от саммита с участием Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, то настанет конец дипломатии.

Об этом заявил сенатор-республиканец США Линдси Грэм, передает Fox News.

"Они совершают ошибку. Если они не явятся, это будет означать, что дипломатия провалилась",  -  сказал Грэм.

Он уверен, что в таком случае страны вновь вернутся на путь конфликта.

"Мы пытаемся заставить их отказаться от ядерной программы, [закончить] Корейскую войну и прийти к взаимовыгодному результату. Если они не явятся, то это будет конец дипломатии. Если они не явятся и попытаются играть с Трампом, это означает, что военный конфликт  -  единственное, что остается",  -  добавил Грэм.

При этом он отметил, что Северная Корея потерпит поражение в конфликте.

Напомним, Северная Корея накануне отменила встречу на высоком уровне с представителями Южной Кореи, которая должна была состояться в среду, 16 мая, в пункте переговоров Пханмунджом на границе двух стран.

Причиной отмены стали совместные военные учения Республики Корея и США.

Маневры представляют собой репетицию вторжения в Северную Корею и провокацию на фоне потепления в межкорейских отношениях.

Кроме того, в Северной Кореи пригрозили прекратить сотрудничество с Соединенными Штатами.

3
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Охота на Трампа. Когда республиканцы перестанут защищать "своего" президентаДональд Трамп оконфузился, назвав жену другим именемСемья Трампов объявила о свадебном подарке для принца Гарри и Меган Маркл
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 25333
  2. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 7286
  3. Когда выстрелит Javelin. Почему противотанковые ракетные комплексы остаются в тылу 8348
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 7698
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 12863
  6. В паутине обязательств. Чем грозит миру и Украине рекордный глобальный долг 4875
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 8924
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 10531
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 7591
  10. Кому в Украине жить хорошо. Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам марта 3094
  1. Опубликовано видео сверхточного удара по боевикам на Донбассе 57724 / 71304
  2. Россия запретила въезд транспорта из "ДНР" и "ЛНР" 4445 / 5897
  3. Самолеты не летают, жить дорого: тысячи фанатов отказались ехать на матч Лиги чемпионов в Киев 3021 / 3581
  4. "Если безопасности нет, патриотизм никого не волнует". Военный фотограф — о работе в Сирии, Ираке и на Донбассе 2301 / 2499
  5. Ученые выяснили, чем питались далекие предки человека 1828 / 2270
  6. Соціально активна женщіна. Якось вона викрила політичний заколот на районі 1813 / 1992
  7. Золотой век красных фонарей. Как жили и работали проститутки дореволюционного Киева 1698 / 8690
  8. Хищная кошка напала на велосипедистов и одного загрызла насмерть 1619 / 1940
  9. Венгрия приняла "меморандум о защите закарпатских венгров" 1618 / 1996
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 1580 / 7286
  1. Опубликовано видео сверхточного удара по боевикам на Донбассе 84 / 71304
  2. "Если безопасности нет, патриотизм никого не волнует". Военный фотограф — о работе в Сирии, Ираке и на Донбассе 19 / 2499
  3. Золотой век красных фонарей. Как жили и работали проститутки дореволюционного Киева 15 / 8690
  4. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 7 / 25333
  5. Право на смерть. Сколько стоит ассистированный суицид, и кто пользуется этой услугой 7 / 1064
  6. Россия запретила въезд транспорта из "ДНР" и "ЛНР" 6 / 5897
  7. Маск проанонсировал появление потрясающей двухмоторной Tesla 5 / 474
  8. Украина выйдет из всех невыгодных соглашений в рамках СНГ 5 / 855
  9. Самолеты не летают, жить дорого: тысячи фанатов отказались ехать на матч Лиги чемпионов в Киев 4 / 3581
  10. Соціально активна женщіна. Якось вона викрила політичний заколот на районі 4 / 1992
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.