Если КНДР откажется от саммита, то будет война, - сенатор США

Американский чиновник не исключает, что страны могут вновь вернуться на путь конфликт

Если КНДР откажется от саммита с участием Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, то настанет конец дипломатии.



Об этом заявил сенатор-республиканец США Линдси Грэм, передает Fox News.



"Они совершают ошибку. Если они не явятся, это будет означать, что дипломатия провалилась", - сказал Грэм.

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Он уверен, что в таком случае страны вновь вернутся на путь конфликта.



"Мы пытаемся заставить их отказаться от ядерной программы, [закончить] Корейскую войну и прийти к взаимовыгодному результату. Если они не явятся, то это будет конец дипломатии. Если они не явятся и попытаются играть с Трампом, это означает, что военный конфликт - единственное, что остается", - добавил Грэм.



При этом он отметил, что Северная Корея потерпит поражение в конфликте.

Напомним, Северная Корея накануне отменила встречу на высоком уровне с представителями Южной Кореи, которая должна была состояться в среду, 16 мая, в пункте переговоров Пханмунджом на границе двух стран.

Причиной отмены стали совместные военные учения Республики Корея и США.

Маневры представляют собой репетицию вторжения в Северную Корею и провокацию на фоне потепления в межкорейских отношениях.

Кроме того, в Северной Кореи пригрозили прекратить сотрудничество с Соединенными Штатами.