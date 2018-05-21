Из-за обстрелов Авдеевка и несколько сел остались без воды

В результате обстрелов повреждена высоковольтная линия электропередач "Макеевка-АКХЗ №2" 110кВ, из-за чего была обесточена Донецкая фильтровальная станция (ДФС).
Как сообщает в понедельник, 21 мая, утром пресс-служба ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Донецкой области, ЛЭП была повреждена на временно неподконтрольной властям Украины территории.
"Вследствие прекращения электроснабжения Донецкой фильтровальной станции остается без водоснабжения г. Авдеевка, с. Орловка и с. Ласточкино Ясиноватского района Донецкой области", – сообщили в пресс-службе.
По информации областного главка ГСЧС, ремонтные работы должны быть сегодня, 21 мая.
В свою очередь в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в понедельник утром подчеркнули важность функционирования ДФС и призвали стороны соблюдать режим прекращения огня в районе станции.
"Неоспоримые факты: всем нужна вода, всем необходимо, чтобы Донецкая фильтровальная станция работала. Конфликт никому не нужен. Прекратите насилие. Поддерживайте станцию в рабочем состоянии. Соблюдайте режим прекращения огня вокруг ДФС", – говорится в сообщении, обнародованном в понедельник утром в аккаунте СММ ОБСЕ в Twitter.
Неоспоримые факты: всем нужна вода, всем необходимо, чтобы Донецкая фильтровальная станция (ДФС) работала.— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 21 мая 2018 г.
Конфликт никому не нужен. Прекратите насилие. Поддерживайте станцию в рабочем состоянии. Соблюдайте режим прекращ. огня вокруг ДФС.#ФактыИмеютЗначение. Люди имеют значение pic.twitter.com/PaVlYfaVFh
Напомним, 16 мая на Донбассе возле Донецкой фильтровальной станции наблюдатели Специальной мониторинговой мисси ОБСЕ попали под обстрел боевиков.