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В России более 130 деятелей культуры потребовали освободить Олега Сенцова

В России более 130 деятелей культуры потребовали освободить Олега Сенцова
Олег Сенцов и Александр Кольченко / Фото: amnesty.org.pl

Среди подписавшихся - лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, писатели Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, Владимир Войнович и др.

22.05.18 508
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В России более 130 деятелей культуры и науки подписались под требованием освободить украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова.

Соответствующее заявление размещено в Facebook ассоциации "Свободное Слово".

"Осужденный на двадцать лет украинский режиссер Олег Сенцов, признанный правозащитным движением "Мемориал" политическим заключенным, прямо сейчас ведет бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных в России. Люди, знающие Сенцова, уверены, что он пойдет до конца. Мы требуем отправить Сенцова на его родину - в Украину. Смерть Олега Сенцова станет позором для России и навсегда запятнает тех, кто мог бы его спасти, но не спас", - говорится в заявлении.

К заявлению ассоциации также присоединились члены Санкт-Петербургского ПЕН-клуба и "Вольного исторического общества". 

Среди подписавшихся - лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, писатели Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, Владимир Войнович и Александр Архангельский, журналисты Зоя Светова и Сергей Пархоменко.

Ассоциация также обратилась к участникам Петербургского экономического форума с призывом поддержать заявление.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

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