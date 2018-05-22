Минздрав: Рецепты станут электронными

Минздрав Украины утвердил новые правила выписывания рецептов. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

"Главные изменения касаются нормативного регулирования внедрения электронного рецепта. Однако пока электронный рецепт будет постепенно внедряться, новые поля будут заполняться на бумажных бланках", - говорится в сообщении. В частности, для рецептурного бланка Ф-1, который используется для получения общедоступных препаратов, разработана новая форма. Также новые изменения дают право выписывать рецепты врачам, осуществляющим частную медицинскую практику.

Электронный рецепт – это цифровой аналог рецептов на бумажных бланках. В нем будет указано, кто выписал рецепт и какое активное вещество назначено пациенту. Такой рецепт будет подписываться электронной подписью. Этот документ сразу будет попадать в систему, где его могут увидеть провизоры. Доступ к электронной системе рецептов будет ограничен.

Избранными регионами для тестирования электронного рецепта является Винница, Днепр, Ивано-Франковск, Черкассы и соответствующие области и город Бахмут.

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В Украине уже несколько лет стремятся реформировать медицину. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун старается приблизить уровень украинской медицины к американским стандартам.