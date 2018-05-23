Во Львовской области на трассе Киев-Чоп около 7 утра в среду, 23 мая, столкнулись грузовик и микроавтобус.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Нацполицию во Львовской области.
По предварительной информации, в ДТП погибли шесть человек.
"В 7:20 поступило сообщение в дежурную часть о том, что у села Вербляны произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузовика", – говорится в сообщении отдела коммуникации Главного управления Нацполиции Львовщины.
Фото: Нацполиция во Львовской области
Также отмечается, что спасателям пришлось извлекать одного пострадавшего из поврежденного авто с помощью спецоборудования.
Фото: Нацполиция во Львовской области
На месте работает полиция. Причины ДТП устанавливаются.
Ранее Фокус сообщал, что 19 мая в городе Каменское (Днепропетровская область) рейсовый автобус врезался в грузовик. В результате столкновения пострадали 22 человека.