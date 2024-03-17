"Инженерный шедевр": как сложная дорога в Британии стала местом семейного отдыха (фото)

Дорога состоит из пяти круговых развязок: машины заезжают на нее по большому кругу, а выезжают по маленьким кольцевым развязкам. Конструкцию в шутку назвали "волшебный выходной" из-за сложности проезда.

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Запутанная транспортная развязка в городе Суиндон графства Уилтшир на юго-западе Англии стала весьма популярной у водителей. Дорогу называют "волшебный выходной" из-за сложности проезда по ней, пишет британская газета Express.

Построенная в 1972 году дорога выпускником Британской лаборатории транспортных и дорожных исследований Фрэнком Блэкмором состоит из пяти круговых развязок. Она расположена рядом с домашним стадионом футбольного клуба "Суиндон Таун".

Машины ездят по ней в одну сторону по большому кругу в середине, а по маленьким кольцевым развязкам снаружи — в другую сторону.

Водителям понравился сложный и запутанный проезд по дороге

Несмотря на сложность проезда, водители оставляют восторженные отзывы на туристическом сайте TripAdvisor.

"Из всех многочисленных кольцевых развязок, которые мы выдели, безусловно эта — лучшая в мире. Фантастический день для семьи", — пишут владельцы машин.

Другой водитель посчитал проезд по дороге "потрясающим способом поддерживать движение транспорта".

"Нужны нервы, концентрация и решимость, чтобы покорить этот удивительный аттракцион. Лучшие 32 секунды удовольствия, которые вы получите в Суиндоне", — говорится в отзывах на сайте.

Напомним, в США во время снежной бури пожилой водитель выехал на встречную полосу на оживленном шоссе в штате Массачусетс. Мужчине повезло избежать несколько аварий.

В конце января 2024 года водитель снегоуборочной машины в штате Огайо устроил курьезное ДТП. Около 50 автомобилей пострадали от его действий, а 12 человек обратились к врачам.