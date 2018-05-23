В Беларуси украинского журналиста Шаройко приговорили к восьми годам лишения свободы

Его обвиняют в шпионаже

В Беларуси завершился суд над украинским гражданином Павлом Шаройко, которого подозревают в шпионаже.

Судья вынес ему приговор в виде лишения свободы на восемь лет, сообщают "Белорусские новости" со ссылкой на посла Украины в Беларуси Игоря Кизима.

Точный срок наказания и дату вынесения приговора он не уточнил.

Кизим также сообщил, что сейчас Шаройко находится в СИЗО КГБ. На днях его посещал украинский консул, по словам которого на условия содержания осужденный не жалуется.

С Шаройко также виделась его жена, сообщил посол.

Напомним, 17 ноября стало известно, что в Минске задержали украинского журналиста Павла Шаройко. Его обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины.

Главное разведывательное управление Минобороны Украины подтвердило, что Шаройко работал в ведомстве на должности главы пресс-службы и в 2009 году уволился по состоянию здоровья.