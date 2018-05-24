Беларусь задержала украинца Шаройко по требованию ФСБ России, - СМИ

В правительстве Украины имеют подтверждение, что задержание украинского журналиста Павла Шаройко в Беларуси - это выполнение требования ФСБ России с целью освободить задержанного в Украине за шпионаж Юрия Политику.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на высокопоставленного источника в дипломатических кругах.

"Каждое свидание жены Шаройко с ним начиналось и заканчивалось требованиями сотрудников СИЗО давить на украинскую власть с целью обмена на Ю. Политику. При этом, наши дипломаты четко давали понять, что Украина готова на такой обмен, но только после суда над Политикой в рамках симметричного помилования. И предложили не затягивать процесс", - сказал собеседник издания.

По его мнению, этот вариант вполне приемлем белорусским властям - учитывая очевидную нормализацию отношений между странами.

"Но не приемлем ФСБ РФ и, соответственно КГБ РБ - они намеренно затягивают процесс над Ю. Политикой и продолжают использовать украинского журналиста как инструмент шантажа", - добавил он.

Для усиления давления на журналиста его перевели в худшие условия, а жене досрочно аннулировали разрешение на проживание и заставили вернуться в Украину.

Почти все средства из разрешенных 100 долларов Шаройко тратит на лекарства, сообщил источник.

За это время Шаройко похудел на 14 кг "и этим он явно отличается от тех заключенных, которые заявляли о голодовке, но не потеряли, а наоборот набрали вес".

Напомним, 17 ноября стало известно, что в Минске задержали украинского журналиста Павла Шаройко. Его обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины.

Главное разведывательное управление Минобороны Украины подтвердило, что Шаройко работал в ведомстве на должности главы пресс-службы и в 2009 году уволился по состоянию здоровья.

В среду, 23 мая, стало известно, что в Беларуси завершился суд над украинским гражданином Павлом Шаройко, которого подозревают в шпионаже. Судья вынес ему приговор в виде лишения свободы на восемь лет.

Белорусский шпион Юрий Политика был задержан в Украине 16 июня при выезде в Беларусь с флешкой с секретной картой.

Он интересовался у украинских ветеранов АТО, воюющими на Донбассе, белорусами, а также наличием в ВСУ противотанковых ракет и их характеристиками. Он был задержан.

С 13 февраля в Чернигове начался суд по его делу.