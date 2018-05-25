В оккупированном Крыму находятся шесть ядерных боеголовок, - Джемилев

На территории оккупированного Россией Крыма находятся шесть ядерных боеголовок.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

По его словам, ни украинская разведка, ни разведка НАТО не подтверждают наличия в Крыму ядерного арсенала из-за отсутствия прямых доказательств.

"Посудите сами, с первых дней оккупации Крыма они в срочном порядке начали реставрировать ядерную базу, которая была заброшена после подписания Будапештского меморандума. Сперва туда могли заезжать грузовики, которые возили материалы, в том числе, крымские татары. Но на каком-то этапе всех этих рабочих отстранили и привлекли людей, привезенных из России. Сейчас там установлено тройное кольцо усиленной охраны с видеонаблюдением. Люди ходят там со счетчиками Гейгера (детекторы радиоактивного излучения - ред.) и проверяют радиоактивный фон. Это, так сказать, непрямые подтверждения, что там есть ядерное оружие", - сказал Джемилев.

Он также добавил, что эту информацию ему подтвердили и в России.

"Кроме того, источник из Москвы подтвердил, что там уже есть шесть ядерных боеголовок. Объект расположен недалеко от Феодосии в роще Кизилташ, где раньше было ядерное хранилище", - отметил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Напомним, 18 мая Международный суд ООН обратился к России с требованием предоставить ему информацию о выполнении приказа суда от 19 апреля 2017 года о возобновлении деятельности Меджлиса.