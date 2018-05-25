Путин: Москва непричастна к гибели гибели рейса MH17

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не причастна к гибели рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом в 2014 году. По его словам, часть вины лежит на властях Украины, которые не закрыли воздушное пространство над зоной боевых действий, нарушив международные правила. Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Путина, Россию не допустили до расследования катастрофы, а аргументы российской стороны не принимаются во внимание. "Мы хотели бы принять полноценное участие в расследовании", - заявил он на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На уточняющий вопрос модератора заседания: "Вы утверждаете, что это была не российская ракета?", президент ответил: "Конечно, нет".

Ранее власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению MH17. В заявлении на сайте правительства Нидерландов отмечается, что Москва ответственна за размещение на подконтрольной сепаратистам территории зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит лайнер.

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Ранее заявял, что Россия признает результаты расследования катастрофы малайзийского Боинга MH17 на Донбассе, только когда будет принимать в нем участие. При этом он отметил, что Россию к расследованию катастрофы малайзийского лайнера не допускают.

Он напомнил, что Москва изначально предлагала совместную работу по расследованию этой трагедии. "Но, к нашему удивлению, нас к этому расследованию не допускают", — отметил Путин.

Катастрофа Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" произошла 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью. Жертвам катастрофы стали все 298 человек, которые находились на борту. Большинство из них были гражданами Нидерландов.