Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Путин: Москва непричастна к гибели гибели рейса MH17

Путин: Москва непричастна к гибели гибели рейса MH17

Путин: Москва непричастна к гибели гибели рейса MH17
Фото с сайта Trust.UA

Россия отрицает вину в деле Boeing

25.05.18 110
000

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона не причастна к гибели рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом в 2014 году. По его словам, часть вины лежит на властях Украины, которые не закрыли воздушное пространство над зоной боевых действий, нарушив международные правила. Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Путина, Россию не допустили до расследования катастрофы, а аргументы российской стороны не принимаются во внимание. "Мы хотели бы принять полноценное участие в расследовании", - заявил он  на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На уточняющий вопрос модератора заседания: "Вы утверждаете, что это была не российская ракета?", президент ответил: "Конечно, нет".

Ранее власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению MH17. В заявлении на сайте правительства Нидерландов отмечается, что Москва ответственна за размещение на подконтрольной сепаратистам территории зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит лайнер.

Ранее заявял, что Россия признает результаты расследования катастрофы малайзийского Боинга MH17 на Донбассе, только  когда будет принимать в нем участие. При этом он отметил, что Россию к расследованию катастрофы малайзийского лайнера не допускают.

Он напомнил, что Москва изначально предлагала совместную работу по расследованию этой трагедии. "Но, к нашему удивлению, нас к этому расследованию не допускают", — отметил Путин.

Катастрофа Boeing 777 "Малайзийских авиалиний" произошла 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью. Жертвам катастрофы стали все 298 человек, которые находились на борту. Большинство из них были гражданами Нидерландов.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
РФ должна понести ответственность за катастрофу рейса MH17, - ГосдепДанные следствия доказывают прямую ответственность РФ за катастрофу MH17, – ВолкерОхота на Трампа. Когда республиканцы перестанут защищать "своего" президента
Топ-10
  1. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 28159
  2. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 8686
  3. Когда выстрелит Javelin. Почему противотанковые ракетные комплексы остаются в тылу 8914
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 8257
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 14264
  6. В паутине обязательств. Чем грозит миру и Украине рекордный глобальный долг 5378
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 10107
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 11852
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 8919
  10. Кому в Украине жить хорошо. Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам марта 4161
  1. Грузия обвинила Россию в военных преступлениях 14607 / 20385
  2. Под Печерский суд Киева стягивают Нацгвардию с КамАЗами 14444 / 15241
  3. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 8458 / 14931
  4. Заложники животов и задниц. Почему нужно покончить с украинской политикой 3523 / 3703
  5. Астрофизик предположил, что будет со Вселенной после гибели человека 3295 / 3813
  6. Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном 2076 / 2104
  7. Дьявол носит Pravda. С чего Илон Маск начинает борьбу за возрождение доверия к прессе 1910 / 1932
  8. Надо, Федя, надо. Почему затягивается создание антикоррупционного суда 1439 / 1767
  9. МН-17. Следствие закончено, забудьте! 1293 / 1741
  10. В Украине запустили тоннель в Европу 1270 / 1432
  1. Заложники животов и задниц. Почему нужно покончить с украинской политикой 20 / 3703
  2. МН-17. Следствие закончено, забудьте! 16 / 1741
  3. Грузия обвинила Россию в военных преступлениях 14 / 20385
  4. Под Печерский суд Киева стягивают Нацгвардию с КамАЗами 14 / 15241
  5. Надо, Федя, надо. Почему затягивается создание антикоррупционного суда 12 / 1767
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 11 / 14931
  7. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 10 / 28159
  8. Дьявол носит Pravda. С чего Илон Маск начинает борьбу за возрождение доверия к прессе 6 / 1932
  9. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 5 / 8686
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.