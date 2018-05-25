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Главная » Страна » Еще один американский штат признал Голодомор в Украине геноцидом

Еще один американский штат признал Голодомор в Украине геноцидом

Еще один американский штат признал Голодомор в Украине геноцидом
Фото: Пресс-служба президента Украины

Таким образом это уже 11-й штат, сделавший подобное заявление

25.05.18 302
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В американском штате Миссури местные власти признали Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

Губернатор штата Эрик Гретенс выдал соответствующую прокламацию.

Таким образом штат Миссури стал 11-м штатом, признавшим Голодомор украинского народа.

Напомним, Голодомор в Украине признан геноцидом в десяти штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне, Пенсильвании, Канзасе и в Миссури.

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