Еще один американский штат признал Голодомор в Украине геноцидом

В американском штате Миссури местные власти признали Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом украинского народа.
Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.
Губернатор штата Эрик Гретенс выдал соответствующую прокламацию.
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Таким образом штат Миссури стал 11-м штатом, признавшим Голодомор украинского народа.
Напомним, Голодомор в Украине признан геноцидом в десяти штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне, Пенсильвании, Канзасе и в Миссури.