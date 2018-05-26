Бойцы ВСУ сбили вражеский беспилотник

Бои продолжаются практически по всей линии соприкосновения. Боевики применяли запрещенное оружие.



Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.



Наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Марьинка, Водяное и Широкино.



Российско-оккупационные войска 33 раза открывали огонь, из них 13 с применением тяжелого вооружения.

"Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ и вели активную оборону, не позволяя оккупантам вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. Во время боевых действий в минувшие сутки двое наших защитников были ранены. Сейчас жизни раненых ничего не угрожает. За текущие сутки потерь нет", - говорится в сообщении.



По данным разведки, уничтожены 2 и ранены 4 боевика российско-террористических войск.

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Кроме того, бойцы ВСУ сбили беспилотник боевиков, который вел разведку позиций украинских войск.



"Вчера вечером, 25 мая, силами и средствами противовоздушной обороны Объединенных сил в полосе действий одной из механизированных бригад, которая обороняется на Волновахском направлении, сбит вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), которым противник пытался вести разведку и в дальнейшем корректировать огонь по резервам бригад", - говорится в сообщении.

Отметим, 24 мая боевики 36 раз нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз открывали огонь из артиллерии и минометов.