С лета меняются правила перевозки домашних животных

С 1 июня в Украине меняются правила перевозки домашних животных за пределы страны.

Как сообщает Госпродпотребслужба, изменены правила по заполнению, хранению, списанию ветеринарных документов и требования к их учету, в частности, что касается определения единой формы бланка ветеринарно-санитарного паспорта на домашних собак и кошек.

Основанием для оформления ветеринарно-санитарного паспорта является: 1) клинический осмотр животного; 2) наличие соответствующих диагностических, профилактически лечебных обработок (дегельминтизации), включая исследования и прививки (бешенство и другие инфекционные болезни в зависимости от вида животного).

"К сведению владельцев домашних животных (кошек, собак): изменены правила сопровождения домашних животных с ветеринарно-санитарным паспортом", - говорится в сообщении. Теперь это можно будет сделать, имея ветеринарно-санитарный паспорт на домашнего питомца установленного образца.

Услугу предоставляют Госпродпотребслужба, органы и учреждения, которые принадлежат к сфере ее управления.

Стоимость оформления документа составляет 51 грн. 29 коп.

Сейчас Госпродпотребслужба принимает меры по прекращению выдачи ветеринарно-санитарных паспортов для домашних животных неустановленной формы.

Кроме того, уточняется, что право предоставления такой госуслуги имеют только государственные учреждения ветеринарной медицины — государственные больницы ветеринарной медицины района, города, области.