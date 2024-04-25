Голодный слон решил поужинать в ближайшем кафе (видео)

По словам очевидцев, животное пробыло в своеобразном ресторанчике полчаса, насладилось едой, после чего отправилось в лес национального парка.

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Дикий слон в одной из северо-восточных провинций Таиланда проголодался настолько, что вышел из леса и направился к ближайшему палаточному кафе в поисках еды. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Viral Press.

Животное, которое известно в округе Накхонратчасима и даже имеет кличку Плай Дуан, стал своим длинным хоботом обнюхивать прилавки с барбекю и другими вкусностями, а продавцы решили, что лучше ему дать поесть, чем ожидать от огромного животного неизвестно чего.

Они начали бросать ему еду, которую слон с удовольствием забрасывал в себя. Сотрудники и посетители кафе уважительно отошли на определенное расстояние, чтобы наблюдать за неожиданным гостем со стороны.

Плай Дуан пробыл в своеобразном слоновьем ресторанчике полчаса, насладился едой, после чего отправился в лес национального парка Кхао-Яй. Делал он это аккуратно, чтобы не порушить ничего вокруг.

Фото: Google Maps

Напомним, Фокус в конце 2023 года писал о том, как слоны получили свои невероятные хоботы: на их предков миллион лет назад что-то давило.

Кроме того, Фокус сообщал еще осенью прошлого года, что в Малайзии слонихи разбили вдребезги авто, сбившее их детеныша.