Голодний слон вирішив повечеряти в найближчому кафе (відео)

За словами очевидців, тварина пробула у своєрідному ресторанчику пів години, насолодилася їжею, після чого вирушила в ліс національного парку.

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Дикий слон в одній із північно-східних провінцій Таїланду зголоднів настільки, що вийшов із лісу та попрямував до найближчого наметового кафе в пошуках їжі. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі Viral Press.

Тварина, яка відома в окрузі Накхонратчасіма та навіть має прізвисько Плай Дуан, почала своїм довгим хоботом обнюхувати прилавки з барбекю й іншою смакотою, а продавці вирішили, що краще їй дати поїсти, аніж очікувати від величезної тварини невідомо на що.

Вони почали кидати йому їжу, яку слон із задоволенням закидав у себе. Співробітники та відвідувачі кафе шанобливо відійшли на певну відстань, щоб спостерігати за несподіваним гостем збоку.

Плай Дуан пробув у своєрідному слоновому ресторанчику пів години, насолодився їжею, після чого вирушив до лісу національного парку Кхао-Яй. Робив він це акуратно, щоб не порушити нічого навколо.

Фото: Google Maps

Нагадаємо, Фокус наприкінці 2023 року писав про те, як слони отримали свої неймовірні хоботи: на їхніх предків мільйон років тому щось тиснуло.

Також Фокус повідомляв ще восени минулого року, що в Малайзії слонихи розбили вщент авто, яке збило їхнє дитинча.