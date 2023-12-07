Як слони отримали свої неймовірні хоботи: на їхніх предків мільйон років тому щось тиснуло

Дослідники вважають, що змогли нарешті розгадати таємницю про те, як цим величним тваринам вдалося набути форми, не схожої ні на що інше.

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Слони — дивовижні тварини. Вони не тільки надзвичайно розумні та соціальні, але також мають одну яскраво виражену особливість — дивовижні хоботи. Вчені вже давно називають слонячі хоботи — дивом еволюційної біології, адже вони надзвичайно сильні, спритні та гнучкі, пише Live Science.

До цього моменту дослідникам ніяк не вдавалося розгадати таємницю того, звідки у слонів з'явилися хоботи, проте тепер, схоже, все змінилося. Автори нового дослідження вважають, що їм нарешті вдалося зрозуміти, як у найбільших тварин на Землі розвинулися їхні дивовижні хоботи.

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Відомо, що слонячий хобот може сягати в довжину неймовірних 2 метрів і складається з понад 40 000 окремих м'язів і нервових волокон. Тварини здатні підняти за допомогою хоботів предмет вагою до 270 кілограмів, але при цьому вони також можуть дуже обережно підняти за допомогою хобота один-єдиний арахіс.

Тривалий час науковці намагалися розгадати точний екологічний та біологічний тиск, що призвів до еволюції цих стовбурів, проте ніяк не могли це зрозуміти. За словами вчених, основна проблема розуміння еволюції хобота слонів полягала в тому, що він здебільшого складається з м'язів і шкіри, які надзвичайно погано скам'яніють. У результаті це ускладнює пошук прямих свідчень ранніх форм тулуба в літописах скам'янілостей.

Під час дослідження вчені з Університету Китайської академії наук порівняли три основних сімейства слоноподібних ссавців у північному Китаї, що мешкали тут близько 10-20 мільйонів років тому. Вчені зосередилися на вивченні того, як фізіологія цих груп різнилася залежно від їхньої стратегії харчування та екосистем. Під час дослідження вчені зупинилися на вивченні трьох окремих ліній предкової групи сучасних слонів:

Amebelodontidae;

Choerolophodontidae;

Gomphotheriidae.

За словами провідного автора дослідження Чуньсяо Лі, вони з колегами вивчили зубну емаль ранніх типів слонів і отримали нові відомості про харчування цих стародавніх тварин, а також їхнє середовище проживання. Результати свідчать про те, що Choerolphontidae жили у відносно закритих середовищах, наприклад, лісах; Amebelodontidae надавали перевагу більш відкритим місцевостям, наприклад, лукам; а Gomphotheriidae надавали перевагу середовищу проживання, яке було десь між лісами та луками.

Далі команда об'єднала отримані дані й використовувала комп'ютерне моделювання руху щелеп цих трьох ранніх вимерлих видів. За словами співавтора дослідження, професора Ключової лабораторії еволюції хребетних і походження людини Китайської академії наук Ши-Ці Вана, результати свідчать про те, що в ранніх слонів, які мешкали в густих лісах, де було багато рослин із гілками, які росли горизонтально.

У результаті та щелепи були пристосовані для чинення тиску вгору і вниз, а не вперед і назад, що допомагало їм розрізати горизонтальне листя. Автори дослідження також припускають, що хоботи цих ранніх слонів, мабуть, були примітивними й незграбними.

Водночас щелепи інших двох груп ранніх слонів, що мешкали на більш відкритій місцевості, були пристосовані до зрізання вертикальних рослин, наприклад, трав з м'якими стеблами або трави. Результати також свідчать, що будова носової частини їхніх черепів була найбільш подібною до сучасних слонів. Передбачається, що їхні хоботи були більш спритними та могли скручуватися, щоб піднести їжу прямо до рота.

Відомо, що з часом палеосередовище Землі змінилося від теплого і вологого до більш холодного і сухого. У результаті ранні слони повинні були використовувати свої хоботи, щоб хапати траву. Припускається, що саме це і стало поштовхом для еволюції спритних хоботів, які ми спостерігаємо сьогодні.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що слони здатні чути пальцями ніг.