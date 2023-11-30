Вышли из себя. В Малайзии слонихи разбили вдребезги авто, сбившее их детеныша

Реакция животных удивила исследователей и показала, что они гораздо более эмоциональны, чем предполагалось ранее.

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Три человека ехали на компактном авто в Герике, Малайзия. В тот день было дождливо и туманно, а потому водитель на повороте главного шоссе не заметил слоненка, который выбежал на дорогу. В результате автомобиль сбил детеныша и он упал. Но то, что произошло далее, весьма удивило ученых, пишет Science Alert.

После дорожно-транспортного происшествия слонихи обрушили на автомобиль весь свой гнев: животные буквально набросились на авто, защищая детеныша. В результате пятеро взрослых слонов разбили боковые двери и окна автомобиля.

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Все еще не ясно, пострадали ли люди, находившиеся в авто. Однако по данным полиции Герики, никто не обращался за помощью. К счастью, после ДТП сбитый слоненок смог подняться на ноги и скрылся с места аварии вместе со взрослыми.

По словам соучредителя некоммерческой организации по исследованию и защите слонов Elephant Voices Джойс Пул, подобная реакция весьма удивила исследователей, однако показало, что они весьма эмоциональны и готовы на все, чтобы защитить себя и детенышей. Защитники животных также отмечают, что такое поведение слонов легко сопоставить с человеческим, та как любой из нас пришел бы в ярость, если бы подобное произошло с нашей семьей.

По словам эколога дикой природы Джойс Пул, то, что произошло удивительно, однако едва ли поведение слонов можно назвать "нетипичным". Дело в том, что ученым уже известно, что слоны весьма социальны и эмоциональны с высоким уровнем защиты — фактически они действительно живут в крепко сплоченны семьях.

Отметим, что слоны живут в матриархальном обществе, а самки всю жизнь проводят со своими матерями, бабушками и сестрами. Поэтому они, вероятно, чувствуют, что члену их семьи угрожает опасность, а потому объединяются в одну силу, чтобы защитить родственника.

По словам Пул, когда люди или другие животные угрожают члену стаи, стадо образует то, что исследователи называют "коалицией", после чего приходят на помощь как единое целое, чтобы атаковать и проучить агрессора.

Ранее Фокус писал о том, что самая грустная слониха на Земле умерла в неволе и одиночестве.