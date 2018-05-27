Волкер против замены Суркова на переговорах по Донбассу

Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер негативно оценивает возможное решение по отстранению Владислава Суркова с должности уполномоченного президента России по Донбассу.

По мнению Волкера, общение с Сурковым способствует решению ситуации на Донбассе, передает "Крым Реалии".

"Я видел сообщение в прессе (о возможной замене, - ред.), но официально мы не имеем информации из Кремля, будет ли он, или не будет продолжать. Он очень умный, очень профессиональный, очень серьезное контактное лицо, передающее содержание переговоров надежно. Я был бы удовлетворен продолжать работу с ним, если Кремль его выберет", - сообщил он.

Волкер констатировал, что решение по Донбассу находится в руках Путина.

"Но в то же самое время, если они решат сделать замену, а это прерогатива президента Путина, - ключевым здесь является то, чтобы мы говорили с кем-то, кто имеет прямой канал связи с президентом Путиным. Поскольку решение действительно находятся в его руках", - заметил американский дипломат.

Напомним, Волкер констатировал переход конфликта на Донбассе в активную фазу.