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Ситуация на Донбассе

Волкер против замены Суркова на переговорах по Донбассу

Волкер против замены Суркова на переговорах по Донбассу
Курт Волкер / Фото: flickr.com-cwa.events

Тот, мол, умный и надежный переговорщик

27.05.18 280
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Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер негативно оценивает возможное решение по отстранению Владислава Суркова с должности уполномоченного президента России по Донбассу. 

По мнению Волкера, общение с Сурковым способствует решению ситуации на Донбассе, передает "Крым Реалии". 

"Я видел сообщение в прессе (о возможной замене, - ред.), но официально мы не имеем информации из Кремля, будет ли он, или не будет продолжать. Он очень умный, очень профессиональный, очень серьезное контактное лицо, передающее содержание переговоров надежно. Я был бы удовлетворен продолжать работу с ним, если Кремль его выберет", - сообщил он. 

Волкер констатировал, что решение по Донбассу находится в руках Путина. 

"Но в то же самое время, если они решат сделать замену, а это прерогатива президента Путина, - ключевым здесь является то, чтобы мы говорили с кем-то, кто имеет прямой канал связи с президентом Путиным. Поскольку решение действительно находятся в его руках", - заметил американский дипломат.  

Напомним, Волкер констатировал переход конфликта на Донбассе в активную фазу.

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