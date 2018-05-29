Штайнмайер назвал изоляционистский национализм угрозой будущему Украины

Он поставил эту угрозу в один ряд с коррупцией

Будущему Украины угрожают коррупция и агрессивный изоляционистский национализм, а не Северный поток-2, считает президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Об этом он заявил, выступая перед студентами Национального университета "Киево-Могилянская академия" во вторник, 29 мая, передает УНИАН.

"Европейский Союз и Международный валютный фонд, например, ставят борьбу с коррупцией условием для финансовой помощи и сотрудничества, и поэтому мы решительно выступаем за суверенитет и территориальную целостность Украины, и против агрессивного изоляционистского национализма, где бы это ни было в Европе", - заявил немецкий президент.

"С обоими явлениями нам часто приходится сталкиваться в Европе. Слишком часто, но с обоими феноменами приходится бороться и Украине, и оба - коррупция и национализм - по-разному могут угрожать тому, что большими жертвами было завоевано на Майдане", - сказал Штайнмайер.

По его словам, Германия готова продолжать вместе с европейскими партнерами помогать Украине укреплять собственную политическую дееспособность и расширять экономические возможности. В то же время политик заявил, что переживания Украины из-за запуска Северного потока-2 беспочвенны.

Напомним, президент Европейского Совета Дональд Туск назвал самаой большой внутренней угрозой для Евросоюза рост антиевропейских, националистических и все более ксенофобских настроений в блоке.