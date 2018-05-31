Президент подбежал к нему и помог передать мальчика в руки медиков

Сегодня, 31 мая, президент Украины Петр Порошенко поздравил учащихся Ямницкого учебно-воспитательного комплекса на Ивано-Франковщине с праздником последнего звонка.



Во время праздничной линейки одному из школьников стало плохо, ребенок потерял сознание, передает "Фиртка".



Как сообщили СМИ, президент подбежал к нему и помог передать мальчика в руки медиков. Кроме того, во время праздника еще нескольким детям стало плохо.



"Дети получили надлежащую помощь, ведь на мероприятии дежурили две бригады медиков. Сейчас мальчику оказали помощь и он чувствует себя хорошо", - заявил начальник управления информационной деятельности Ивано-Франковской ОГА Владимир Джигита.





Отметим, во время торжеств к годовщине создания Национальной гвардии Украины 26 марта солдат с президентским штандартом тоже упал на землю во время объявленной Петром Порошенко минуты молчания по погибшим бойцам в зоне АТО.







