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Фото В школе на последнем звонке с Порошенко потерял сознание мальчик

<span class="label red">Фото</span> В школе на последнем звонке с Порошенко потерял сознание мальчик
Петр Порошенко/Фото: firtka.if.ua

Президент подбежал к нему и помог передать мальчика в руки медиков

31.05.18 93
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Сегодня, 31 мая, президент Украины Петр Порошенко поздравил учащихся Ямницкого учебно-воспитательного комплекса на Ивано-Франковщине с праздником последнего звонка.

Во время праздничной линейки одному из школьников стало плохо, ребенок потерял сознание, передает "Фиртка".

Как сообщили СМИ, президент подбежал к нему и помог передать мальчика в руки медиков. Кроме того, во время праздника еще нескольким детям стало плохо.

"Дети получили надлежащую помощь, ведь на мероприятии дежурили две бригады медиков. Сейчас мальчику оказали помощь и он чувствует себя хорошо", - заявил начальник управления информационной деятельности Ивано-Франковской ОГА Владимир Джигита.



Отметим, во время торжеств к годовщине создания Национальной гвардии Украины 26 марта солдат с президентским штандартом тоже упал на землю во время объявленной Петром Порошенко минуты молчания по погибшим бойцам в зоне АТО.



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