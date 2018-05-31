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<span class="label red">Видео</span> В центре Киева взорвался автобус
Фото: facebook/sergiy.blazhko

Видео В центре Киева взорвался автобус

О пострадавших ничего не известно

31.05.18 2058
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В Киеве на улице Дегтяревской загорелся и взорвался автобус.

Об этом в Facebook сообщил очевидец происшествия Сергей Блажко.

"Людей в салоне нет. Надеюсь, что выбежали после первого взрыва. Взрывов было несколько. Скорая приехала через минуты 4 после первого взрыва, пожарные и полиция - минут через 5. Сработали быстро - периметр перекрыли, огонь ликвидировали. Что взорвалось - неизвестно", - пишет Блажко.

По его словам, водитель до последнего пытался тушить пламя огнетушителем, даже когда были взрывы.

Спасатели локализовали пожар в 19.25.  Движение трамвайных маршрутов №14 и №15 заблокировано, сообщает пресс-служба Киевпасстранса.

"С 19:03 заблокировано движение трамвайных маршрутов на ул Дегтяревская, 10 в направлении ст. м. Политехническая, возгорание автобуса, без пострадавших. На место направлены аварийные службы предприятия, полиция и ГСЧС", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 14 мая на территории одного из складских помещений в Голосеевском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали шесть человек.

 

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