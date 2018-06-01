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ООН призывает власти Украины защитить ромов и геев

ООН призывает власти Украины защитить ромов и геев
Фото: Facebook Сергея Мазура

В организации считают, что годы безнаказанности привели к разгулу радикалов

01.06.18 382
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Представительство ООН в Украине призвало власти Украины немедленно принять меры для защиты ромов, активистов ЛГБТИ-сообщества и других меньшинств.

Об этом говорится в заявлении председателя Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фионы Фрейзер.

"Отсутствие ответственности за жестокие нападения на меньшинства и выселения ромов, которые имели место в прошлые годы, привело к большей безнаказанности. Мы призываем правительство не проявлять ни капли толерантности к таким действиям, публично осудить их, расследовать все нападения на меньшинства, привлечь виновных к ответственности и гарантировать право на недискриминацию и равенство", – говорится в сообщении.

В представительстве ООН подчеркнули, что в прошлом месяце было сожжено три цыганских поселения: во Львове, Тернополе и в Киеве. 

"ООН в Украине призывает правительство Украины продолжать отслеживать действия, совершенные некоторыми радикальными элементами, которые нарушают основополагающие права меньшинств, закрепленные в ратифицированных Украиной международных договорах о правах человека", - продолжает Фрейзер.

"Эти нападения, в сочетании с многочисленными сообщениями в социальных сетях, которые могут быть приравнены к языку вражды и разжигания ненависти к ромам, ЛГБТ-сообществу и других меньшинствам, свидетельствуют о растущей нетерпимости. Эти вопросы требуют немедленного решения для предотвращения дальнейшего распространения такого насилия в Украине", - закончила она.

Напомним, во Львове неизвестные разгромили табор ромов, который появился возле пгт Рудное Железнодорожного района города. Ранее в Киеве на Лысой горе участники националистической организации С14 выгнали ромов и сожгли их палатки и вещи.

После этого председатель отдела ромов и странствующих групп директората демократического управления и антидискриминации Совета Европы Торстен Аффлербах посоветовал Украине перенять европейский опыт и выделить ромам места для таборов.

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