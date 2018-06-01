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Для желающих получить гражданство в Украине введут экзамен по украинскому языку

Для желающих получить гражданство в Украине введут экзамен по украинскому языку
Фото: bykvu.com

Кабинет министров должен создать экспертную группу для комплексного анализа современной языково-культурной ситуации в Украине

01.06.18 106
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Для желающих получить украинское гражданство будет введен экзамен по украинскому языку.

Об этом говорится в указе президента №156 "О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействию создания единого культурного пространства Украины".

Согласно указу, Кабинет министров в течение месяца должен создать на постоянной основе экспертную группу для комплексного анализа современной языково-культурной ситуации в Украине, разработке критериев оценки эффективности государственной языковой политики.

С учетом предложений экспертов, Кабмин должен разработать в двухмесячный срок и утвердить государственную программу на 2018-2028 годы, направленную на обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка.

Программа должна предусматривать "улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях, содействие изучению украинского языка иностранцами, разработке дистанционных и онлайн-курсов по изучению украинского языка, введение в установленном порядке сертификационного экзамена по украинскому языку для лиц, подающих ходатайства о принятии в гражданство Украины".

Предлагается также зафиксировать в программе обеспечение соблюдения чиновниками требований закона об обязательности использования государственного языка при исполнении своих должностных обязанностей, недопущению дискриминации языка, и т.д.

Напомним, в четверг, 31 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О неотложных мерах касательно укрепления государственного статуса украинского языка и способствования созданию единого культурного пространства Украины".

Отмечается, что документ разработан "с целью обеспечения  усиления консолидирующей роли языка в украинском обществе как средства государственного единства, учитывая необходимость защиты национального культурно-языкового и информационно-языкового процессов ее интеграции в европейское и мировое культурное пространство".

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