Вышинский, несмотря на публичный отказ, все равно остается гражданином Украины, - Миграционная служба

Публичного заявления главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского недостаточно для выхода из гражданства Украины. Об этом сообщает Громадське радіо со ссылкой начальника управления коммуникаций и электронных сервисов Государственной миграционной службы Сергея Гунько.
"Есть процедура выхода из гражданства Украины. Согласно статье 18 закона Украины "О гражданстве" выйти из гражданства может только лицо, постоянно проживающее в иностранном государстве, за пределами Украины. Выход из гражданства не допускается, если в Украине лицу предъявлено подозрение или есть приговор суда, подлежащий исполнению", - пояснил он.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Призрак третьей мировой. Как рынок компьютерных игр реагирует на политические новости
Также, согласно статьи 2 закона "О гражданстве", если гражданин Украины имеет иное гражданство в правоотношениях с Украиной он все равно признается только гражданином Украины.
"Наличие любого другого гражданства никоим образом не влияет на ответственность лица за нарушение украинских законов", - добавил он.
Напомним, сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АР Крым 15 мая провели обыски в офисе РИА Новости-Украина в Киеве и задержали руководителя агентства Кирилла Вышинского. Его подозревают в ежемесячном получении 53 тысячи евро на проведение подрывной деятельности против Украины.
17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца без права выхода под залог.
1 июня во время судебного заседания суда Вышинский заявил о выходе из украинского гражданства и попросил помощи у президента РФ Владимира Путина.