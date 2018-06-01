Вышинский, несмотря на публичный отказ, все равно остается гражданином Украины, - Миграционная служба

После предъявления подозрения выход из гражданства не допускается

Публичного заявления главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского недостаточно для выхода из гражданства Украины. Об этом сообщает Громадське радіо со ссылкой начальника управления коммуникаций и электронных сервисов Государственной миграционной службы Сергея Гунько.

"Есть процедура выхода из гражданства Украины. Согласно статье 18 закона Украины "О гражданстве" выйти из гражданства может только лицо, постоянно проживающее в иностранном государстве, за пределами Украины. Выход из гражданства не допускается, если в Украине лицу предъявлено подозрение или есть приговор суда, подлежащий исполнению", - пояснил он.

Также, согласно статьи 2 закона "О гражданстве", если гражданин Украины имеет иное гражданство в правоотношениях с Украиной он все равно признается только гражданином Украины.

"Наличие любого другого гражданства никоим образом не влияет на ответственность лица за нарушение украинских законов", - добавил он.

Напомним, сотрудники СБУ совместно с прокуратурой АР Крым 15 мая провели обыски в офисе РИА Новости-Украина в Киеве и задержали руководителя агентства Кирилла Вышинского. Его подозревают в ежемесячном получении 53 тысячи евро на проведение подрывной деятельности против Украины.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца без права выхода под залог.

1 июня во время судебного заседания суда Вышинский заявил о выходе из украинского гражданства и попросил помощи у президента РФ Владимира Путина.